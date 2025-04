Bombenentschärfung am Fernsehturm: Sportstätten, Restaurants, Straßen und Wege – die Waldau wird am Sonntag abgesperrt

1 Der Fernsehturm öffnet am Sonntag voraussichtlich erst ab 14 Uhr. Foto: /IMAGO/Arnulf Hettrich (Symbolbild)

Das Stuttgarter Wahrzeichen bleibt aufgrund eines Einsatzes des Kampfmittelbeseitigungsdiensts am Sonntag, 6. April, zunächst geschlossen. Wegen der Straßensperrungen ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.











Link kopiert

Die Waldau in Degerloch ist ein beliebtes Naherholungsziel von Joggern, Radfahrern und Spaziergängern. Auch zahlreiche Fußballer gehen auf den Sportplätzen auf Torejagd. Am Sonntag, 6. April, ist das Gebiet rund um die Haltestelle Ruhbank jedoch wegen der Entschärfung eines Blindgängers von 8 Uhr an weiträumig gesperrt. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in einem Waldstück liegt, hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg (KMBD) bei Sondierungsarbeiten entdeckt.

Sperrzone reicht bis zum Königsträßle

An dem Sonntagvormittag sollen Feuerwerker den Sprengkörper bergen und entschärfen. Aus Sicherheitsgründen muss vor ihrem Arbeitsbeginn ein großer Bereich im Umfeld der Fundstelle evakuiert werden. Mitten in dieser Zone, die in Degerloch bis zum Königsträßle reicht, steht der Stuttgarter Fernsehturm. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Wahrzeichen der Landeshauptstadt gegen 14 Uhr wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein.

Betroffen sind zudem eine Flüchtlingsunterkunft, der Sportpark Waldau mit zahlreichen Sportstätten und angeschlossenen Gastronomiebetrieben sowie die Sporthalle Waldau mit Bewegungswelt und die Eiswelt Stuttgart. Einige Fußballspiele sind wegen der Entschärfung auf andere Tage verlegt worden – beispielsweise die Kreisliga-A-Partie der Sportfreunde gegen den TSV Jahn Büsnau. Die Bezirksliga-Begegnung des ABV Stuttgart gegen die Spvgg Cannstatt wird indes nicht um 15 Uhr, sondern erst eineinhalb Stunden später angepfiffen. Damit sollte genug Puffer vorhanden sein.

Die Sperrung endet in Degerloch am Königsträßle. Foto: Stadt Stuttgart

Zumal auch die Anreise in Richtung Waldau erschwert sein könnte: Die durch den Sicherheitsbereich verlaufenden Mittlere Filderstraße, Kirchheimer Straße und Jahnstraße sind während der Entschärfung gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Stadtbahnlinien U 7, U 8 und U 15 sowie die Buslinie 70 können in diesem Bereich ebenfalls vorübergehend nicht verkehren. Sie werden aber so lange fahren, bis der Sicherheitsbereich vollständig evakuiert ist und die Entschärfer tatsächlich ans Werk gehen.