1 Wie schnell man im Straßenverkehr abgelenkt werden kann, lernen die Schüler am Fahrsimulator. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Die Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen beteiligte sich erstmalig an dem Unfallpräventionsprojekt „UPS Road Code“, dem kostenlosen Fahrsimulationstraining der Johanniter und des Paketdienstleisters UPS.

Irmgard Strauß, Lehrerin für Deutsch, Gemeinschaftskunde und Wirtschaftskompetenz, initiierte das Projekt an der Berufsschule. Die Johanniter und der Paketdienstleister bieten bereits im zweiten Jahr das kostenlose Fahrsimulationstraining in Esslingen für junge Fahrer an. So wurden 2017 im Landkreis Esslingen 14 Workshops mit lokalen Schulen und mit 250 Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden aus Fachschulen durchgeführt.

In kurzen Blöcken werden die Fahranfänger sensibilisiert. Nach dem theoretischen Teil geht es für die Teilnehmer an die Fahrsimulatoren. Hier wird unkonzentriertes und beeinträchtigtes Fahren simuliert: Menschen und Hunde laufen über die Straße, die Dämmerung setzt ein, die Sonne blendet, Kinder spielen, das Telefon klingelt. Die jungen Fahrer werden nicht geschont. Schnell wird klar, wie schwer es ist, sich hier noch auf den Verkehr zu konzentrieren.

„Ich habe es meinen Schülern anstelle eines klassischen Schulausflugs angeboten“, berichtet die Pädagogin. „Schon zu Beginn waren die Jungen und Mädchen begeistert und haben sofort einen Nutzen für sich darin gesehen.“ Durchgeführt wurde das Projekt mit 18 Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr zum Industriemechaniker, die zwischen 17 und 20 Jahre alt sind. „Die Klasse hat sich rege beteiligt und war sehr motiviert. Viele haben auch von eigenen Erfahrungen berichtet, etwa dass sie die Ablenkung durch Whats App selbst oder von Freunden kennen“, erzählt Strauß.

„Ich glaube, dass es für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen sehr wichtig ist, Themen wie Fahrsicherheit und Unfallprävention anzusprechen. Die Sensibilisierung ist nicht nur für das Autofahren relevant, es gibt auch Schnittstellen in die Ausbildungsberufe. Das Übernehmen von Verantwortung ist hier das Kernthema“, sagt Strauß. Auch Alkohol oder andere Drogen am Steuer sind ein Bestandteil des UPS Road Code. Neben theoretischem Wissen, wird der Einfluss von Rauschmitteln am Fahrsimulator deutlich. Da waren die Schüler beeindruckt.