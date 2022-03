1 Fast alle Flüge am Dienstag sind aufgrund des Streiks in Stuttgart gestrichen worden (Archivbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstag hebt kaum ein Flugzeug in Stuttgart ab. Aufgrund des Streiks des Sicherheitspersonals sind fast alle Verbindungen gestrichen worden.















Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind am Dienstagmorgen viele Verbindungen an deutschen Flughäfen gestrichen worden. Auch der Flughafen in Stuttgart ist betroffen. Dort fallen fast alle Verbindungen am Dienstag aus. Lediglich einige Eurowings-Flüge sollen dem Terminplan zufolge zur Mittagszeit stattfinden und Austrian-Flüge nach Wien.

Auch an anderen Flughäfen war der Streik zu spüren: In Hamburg fielen alle Abflüge aus, weil die Sicherheitskontrollen für Passagiere ganztägig geschlossen bleiben. Der Frankfurter Flughafen rief Passagiere auf, nicht anzureisen, weil sie ihre Flüge wegen der fehlenden Kontrollen nicht erreichen können. Umsteigeverbindungen sollen am wichtigsten deutschen Drehkreuz aber möglich sein.

Die Gewerkschaft hat zu Arbeitsniederlegungen an insgesamt acht Flughäfen aufgerufen. Neben Stuttgart, Hamburg und Frankfurt sind dazu auch die Mitarbeiter in Berlin, Bremen, Hannover, Düsseldorf und Köln/Bonn aufgerufen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen, den Stundenlohn um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen. Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft Maßlosigkeit vor. Nach vier Verhandlungsrunden wollen sich beide Seiten am Donnerstag in Raunheim bei Frankfurt erneut treffen.