Sicherheitsgipfel: Verbot von Pyrotechnik in Fußballstadien bleibt bestehen

Verbot von Pyrotechnik in Fußballstadien bleibt bestehen

1 Die Teilnehmer am Fußball-Sicherheitsgipfel in München waren sich einig, dass Pyrotechnik in deutschen Stadien weiter verboten bleibt. Foto: Manuel Schwarz/dpa

Vor allem Fans fordern ein Umdenken bei Pyrotechnik in Fußballstadien. Doch das Verbot bleibt auch nach dem Sicherheitsgipfel bestehen - zumindest nach den derzeitigen Standards.











Link kopiert

München - Vertreter aus der Politik und dem Profifußball halten an einem Verbot von Pyrotechnik in den deutschen Fußballstadien weiter fest. "Wir reden nicht über eine Riesenkatastrophe, aber nichtsdestotrotz ist es einfach gefährlich. Und wir sind der Veranstalter und demzufolge können wir das auch nicht erlauben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL), Hans-Joachim Watzke, nach dem Sicherheitsgipfel in München.

Pyrotechnik habe mit dem eigentlichen Fußballspiel "sehr wenig zu tun", erklärte Watzke. Der 65-Jährige räumte ein, dass er die Diskussion aber verstehe. Nach den derzeitigen Standards sei es aber nicht möglich, Pyrotechnik zuzulassen. "Da waren sich aber auch alle komplett einig", sagte Watzke nach dem Treffen.