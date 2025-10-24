Sicherheit in Stuttgart
1
Fürchten sich Stuttgarterinnen und Stuttgarter am Abend am Kleinen Schlossplatz? Foto: hiv))

Der Bundeskanzler hat mit seiner umstrittenen Stadtbild-Äußerung eine Sicherheitsdebatte befeuert. Was sagen die Macher der ersten großen Sicherheitsstudie für Stuttgart dazu?

Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seiner Stadtbild-Äußerung auch eine Debatte zum Thema Sicherheitsgefühl losgetreten. Dieses ist in Stuttgart ganz gut, wie eine Studie aus dem vergangenen Jahr belegt. Dennoch verfängt auch hier, in einer der sichersten Großstädte der Republik, immer wieder die Mär vom unsicheren öffentlichen Raum. Der Kriminologe Egon Wachter, einer der Betreuer der Studie, ordnet einige Aspekte des Themas ein. Die Studie für die Landeshauptstadt ist in Zusammenarbeit zwischen dem Kriminologischen Forschungsinstitut Baden-Württemberg und dem Institut für Kriminologie an der Universität Heidelberg entstanden, betreut von Wachter und seinem Kollegen Dieter Hermann.

