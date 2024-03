Sicherheit in Esslingen: Mobile Wache für das Bahnhofsquartier

1 Gestalterisch ist beim Esslinger Bahnhofsvorplatz noch Luft nach oben – mit vielen Maßnahmen will die Stadt gegensteuern. Foto: Roberto Bulgrin

Für viele, die nach Esslingen kommen, prägt das Bahnhofsquartier den ersten Eindruck der Stadt. Doch egal, ob es um Sicherheit, Sauberkeit oder Gestaltung geht – viele sehen dort noch Luft nach oben. Die Stadt geht das Thema „systematisch und strategisch“ an.











Link kopiert

Der Bahnhof und sein Umfeld gehören seit Jahren zu den Sorgenkindern der Esslinger Kommunalpolitik: Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich dort vor allem zu späterer Stunde nicht sicher, in Sachen Sauberkeit ist Luft nach oben, die Verkehrssituation ist stellenweise korrekturbedürftig, viele beklagen eine wenig einladende Gestaltung. „Wir nehmen all das sehr ernst und versuchen gegenzusteuern“, sagt der Ordnungs- und Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar. „Wichtig ist jedoch, die Probleme nicht nur emotional zu betrachten, sondern systematisch und strategisch anzugehen.“ Das hat die Stadt in jüngerer Zeit versucht. Erste Erfolge haben sich nach Bayraktars Einschätzung eingestellt. Weitere Maßnahmen sind auf den Weg gebracht, auch langfristig will die Stadt mit Blick auf die baulichen Gegebenheiten etwas tun.