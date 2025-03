Sicherheit in Baden-Württemberg: Woher kommt die Angst der Bürger?

Sicherheit in Baden-Württemberg

1 Nicht immer fühlen sich Menschen so sicher, wie es die Statistik eigentlich nahelegt. Foto: dpa/Christoph Schmidt (Symbolbild)

Das Land gilt als sicher, die Zahlen belegen das – doch viele nehmen die Lage anders wahr. Was ist da los? Die Politik muss Antworten liefern, um Hetzern das Handwerk zu legen, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.











Alle Jahre wieder kommt der Warnruf: „Man muss so eine Statistik aber mit Vorsicht lesen!“ Es stimmt – die Zahlen repräsentieren nicht die ganze Wahrheit. Denn das, was in der Kriminalitätsstatistik steht, sind nicht alle Fälle, die im vergangenen Jahr geschehen sind – manche sind aus dem Vorjahr, andere noch nicht drin, je nach Bearbeitungsdauer bei der Polizei. Daher ist die Momentaufnahme nicht immer sehr präzise. Aber sie ist ein Anhaltspunkt.