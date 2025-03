Kriminalitätsstatistik Baden-Württemberg: Messerattacken von Kinder und Jugendlichen nehmen zu

1 Der Innenminister präsentiert die Kriminalitätsstatistik für 2024. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Der Innenminister ist insgesamt mit der Sicherheitslage zufrieden. Auf einige Entwicklungen in der Kriminalitätsstatistik blickt er dennoch mit großer Sorge.











Es ist in den zurückliegenden Monaten kaum ein Thema so heiß diskutiert worden wie die Sicherheit im öffentlichen Raum. Nun hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Und er ist nicht unzufrieden: Das Sicherheitsniveau in Baden-Württemberg ist weiterhin hoch, es sei eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Dass der Rückgang der Straftaten zum Teil ein Ergebnis der Cannabis-Legalisierung ist, macht dem Minister dabei Sorgen – denn das bringe andere Probleme mit sich.