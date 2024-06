Sicherheit bei der EM in Stuttgart: Was findet die Security bei den Einlasskontrollen?

1 Wer auf den Schlossplatz will, wird von Mitarbeitenden einer Sicherheitsfirma abgesucht. Foto:

Wer zum Rudelgucken auf dem Stuttgarter Schlossplatz will, wird am Eingang genau durchsucht. Die Sicherheitsleute wollen gefährliche Gegenstände aufspüren – und werden fündig.











Als „strenger als am Flughafen“ wurden die Einlasskontrollen am Schlossplatz zur sogenannten Fanzone mit den Großleinwänden schon von Besuchern bezeichnet. Und sie sind erfolgreich, lobte der Jörg Klopfer, der Sprecher von in.Stuttgart sie dieser Tage genannt. Nicht viele Messer und andere gefährliche Gegenstände seien – gemessen an den Menschenmassen – gefunden worden, aber sie würden gefunden.

Bislang habe Bisher wurden der Polizei zwei Sachverhalte der sexuellen Belästigung bekannt und zur Anzeige gebracht.

Des Weiteren seien am Rande der Feiern zur EM in Stuttgart 17 Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt worden, teilt ein Sprecher der Polizei mit. 14 Fälle davon hätten die Sicherheitsleute bei den Einlasskontrollen am Schlossplatz entdeckt. Es habe sich dabei überwiegend um sogenannte Einhandmesser gehandelt. Diese seien zwar nicht grundsätzlich durch das Waffengesetz verboten, aber dabeihaben darf man sie nicht. In den anderen drei Fällen wurden Schlagringe gefunden – aber nicht am Eingang der Fanzone.