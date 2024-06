Sicherheit bei der EM 2024: Wie holt die Polizei Drohnen vom Himmel?

1 Über der Fanzone dürfen keine Drohnen fliegen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zwei kurze Momente der Aufregung hat es am Freitagabend gegeben: Über dem friedlichen Fest in der Fanzone entdeckte die Polizei zwei Drohnen am Himmel über dem Schlossplatz und der Königstraße. Die durften dort nicht sein. Zum eine ist grundsätzlich das Fliegen über Menschenmengen verboten, zum anderen gilt auch ein Flugverbot über der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Die Polizei konnte jedoch Entwarnung geben: Die Personen, die die Drohnen gestartet hatten, hatten offenbar nichts Böses im Sinn. Laut der Polizei hatten sie ihre Flugobjekte „sorglos“ gestartet und sich vorab nicht richtig über die Rechtslage informiert.

Die Polizei meldete am späten Abend, sie habe die Drohnen abgefangen. Doch wie? Ganz genau verraten das die Sicherheitskräfte nicht. Nur so viel darf man wissen: Man habe technische Möglichkeiten, in Steuerung einzugreifen. Das könnte bedeuten, dass die Polizei in der Lage ist, das Funksignal zwischen dem Besitzer, der die Drohne steuert, und dem Flugobjekt zu unterbrechen und die Steuerung zu übernehmen – sprich sie kann das unerwünschte Gerät wegfliegen.

Die Drohnen gehörten einer 38-jährigen Frau und einem 51-jährigen Mann. Beide müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Polizei spürte sie am Boden auf. Dazu habe man Einsatzkräfte in die Menge geschickt, um sie zu suchen.