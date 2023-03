„Der Fuchs“ feiert Deutschland-Premiere in Ludwigsburg Ein Fuchswelpe berührt die Herzen

Ein Soldat im Zweiten Weltkrieg liebt seinen Fuchswelpen: Die wahre Geschichte geht zu Herzen, die am 13. April in 80 deutschen Kinos startet. Vor der Premiere in Ludwigsburg sprachen wir mit Regisseur Adrian Goiginger über seinen aufwühlenden Antikriegsfilm.