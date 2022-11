SI-Centrum in Stuttgart

Sie lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Die Gäste der Halloween-Party im Stuttgarter SI-Centrum waren nach zwei Jahren Coronapause in der Nacht auf Allerheiligen so schauderhaft wie eh und je. „Ich finde das Dämonen-Dasein inspirierend“, freut sich die Besucherin Lena bereits vor dem Einlass auf die Party. Neben der Schminke und der ausgefallenen Kleidung hat sie sogar noch geheimnisvoll leuchtende Kontaktlinsen eingelegt. Mit ihrem aufwendigen Kostüm ist die Stuttgarterin in guter Gesellschaft.

Alle 4300 Eintrittskarten waren im Vorverkauf vergriffen

Viele der Figuren sind von Filmen oder Serien inspiriert. Es gibt Horror-Nonnen (The Nun), Gruselclowns wie bei dem Film „Es“ und Wächter aus dem koreanischen Serienerfolg „Squid Game“. Darüber hinaus sind auch viele Klassiker unter den Gästen: Vampire, Werwölfe, Hexen. Besonders die Damen waren meistens schauerlich und aufreizend zugleich gestylt.

Oftmals haben die Besuchergruppen ihre Kostüme aufeinander abgestimmt. Eine Gruppe junger Frauen ist im Gothik-Punk-Style gekommen, angelehnt an die Filme der Purge-Reihe. Sie sind schon zum wiederholten Mal bei der Halloween-Party im SI-Centurm, lassen sie wissen. Warum? „Weils geil ist, woooow“, erklären die gut gelaunten Damen mit ihren kunstblutverschmierten Plastikschwertern.

Besucher kommen – trotz Corona

Auf fünf Floors werden den Gästen verschiedene Musikstile geboten. Die Veranstalter sind zufrieden mit der Resonanz auf den Vorverkauf. „Wir waren ein bisschen skeptisch“, gibt der Organisator zu. Nach den Coronajahren sei es ungewiss gewesen, ob die Besucher wieder wie vor Corona kommen. Alle 4300 Eintrittskarten seien aber bereits im Vorverkauf weggegangen, freut sich Markus Schilling von der inventive GmbH. „Es ist cool, dass die Leute wieder raus können“, sagt er. Die Besucher kämen größtenteils aus einer Umgebung von bis zu 40 Kilometern, auch aus Reutlingen oder Ulm zum Teil.

Am Dienstag steht der Feiertag im Mittelpunk

Geboten wurde den Gästen neben der Musik, Getränken und Essen ein Welcome-Shot und eine Fotobox, wo man einen Abzug des Bildes gleich mitnehmen konnte. Außerdem wurden die Fotos auf einer großen Leinwand gezeigt. „Die Stimmung ist top“, freute sich Schilling kurz nach der Eröffnung der Party. Los ging es um 21 Uhr und viele Besucher kamen pünktlich. „Die Leute kommen schon verhältnismäßig früh“, weiß der Organisator. Schluss ist um drei Uhr – am Dienstag steht der Feiertag Allerheiligen im Mittelpunk.