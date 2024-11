SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen: 24-Jährige bei Halloween-Party sexuell belästigt – Kripo sucht Zeugen

SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen

Bei der Halloween-Party im SI-Centrum kam es zu einer sexuellen Belästigung.

Eine 24-Jährige ist am Donnerstag auf der Halloween-Party im SI-Centrum, als sie im Foyer von einem Unbekannten sexuell belästigt wird. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter, verkleideter Täter hat in der Nacht zum Freitag auf der Halloween-Party im SI-Centrum in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen eine 24 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei berichtet, war die 24-Jährige gegen 0.30 Uhr im Foyer des SI-Centrums unterwegs, als sich ihr der Unbekannte näherte und sie ansprach. Dabei habe er sie an der Hüfte festgehalten und ihre Brust begrapscht, bevor er flüchtete.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß, rund 30 Jahre alt mit einer muskulösen Statur. Er hatte demnach kurze dunkelbraune Haare und trug eine dunkle Jeans, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Maske. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.