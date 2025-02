Show: Krankenstand bei Lets Dance steigt: Auch Biedermann fehlt

1 Jeanette Biedermann wollte so gerne tanzen - fällt nun aber aus bei "Let's Dance". Foto: Thomas Banneyer/dpa

Köln - Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Reality-Star Leyla Lahouar muss nun auch Musikerin Jeanette Biedermann in der nächsten Folge der Show "Let's Dance" pausieren. Die 45-Jährige kämpft mit einem grippalen Infekt und hohem Fieber, wie RTL mitteilte. Eine Teilnahme an "Let's Dance" am Freitagabend (28. Februar, 20.15 Uhr, RTL) sei nicht möglich.

Die Sängerin ("Run With Me") wandte sich in einem Video bei RTL.de an ihre Fans. Sie wirkte niedergeschlagen. "Es tut mir so unendlich leid. Ich hätte so gerne getanzt", sagte sie. "Aber ich habe seit Tagen hohes Fieber." Ihr Arzt habe ihr dringend davon abgeraten, auf die Tanzfläche zu gehen.

Schon Leyla Lahouar fiel aus

Für die RTL-Show ist es bereits der zweite Ausfall einer prominenten Tanzschülerin innerhalb weniger Stunden. Am Vortag hatte sich bereits Leyla Lahouar abmelden müssen. Sie laboriert nach RTL-Angaben an einer Atemwegsinfektion. Aber es gibt auch ein bisschen Hoffnung. "Beide Kandidatinnen werden voraussichtlich nächste Woche wieder dabei sein", erklärte RTL.

Bei "Let's Dance" tanzen Prominente mit professionellen Tänzern. Am Freitag steht die erste reguläre Folge der laufenden Staffel an. Vor einer Woche hatte die Show mit einer Ausgabe zum Kennenlernen begonnen, in der die Teilnehmer erfuhren, mit wem sie in den kommenden Wochen trainieren werden. Biedermann bekam Profitänzer Vadim Garbuzov zugeteilt.

Nach den beiden Ausfällen werden am Freitag nun nur 12 statt 14 Tanzpaare ihr Glück versuchen. Eines soll wie geplant am Ende der Folge rausfliegen.