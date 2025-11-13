Show in der MHP-Arena in Stuttgart: 360-Grad-Bühne – So nah war Helene Fischer ihren Fans nie
Helene Fischer hat in München verraten, was Fans bei ihrer Stadiontour im Jahr 2026 erwarten dürfen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Eine Show als Dankeschön an die Fans: Helene Fischer geht 2026 auf Stadiontour und tritt im Juni in der MHP-Arena in Stuttgart auf.

Schick in Schwarz sitzt Helene Fischer im Ballroom des Münchner Luxushotels Rosewood, wirkt ungemein entspannt, selbst dann, wenn sie behauptet, dass es ihr schon „in den Fingern kribbelt“, auf die Bühne zurückzukehren. Sie sei aber auch wahnsinnig glücklich gerade, sagt sie. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie im August zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Vielleicht aber auch damit, dass sie hier am Mittwochnachmittag die Pläne für ihre nächste Tour vorstellen darf.

