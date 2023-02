1 Aussiedoodle Dr. Yukon kommuniziert mit Nicola Hoffmann auf der Bühne. Foto: Rainer Kellmayer

Die Hundecoachin Nicola Hoffmann zeigt im Nellinger Theater An der Halle, dass man sich von Vierbeinern viel für das eigene Glück aneignen kann.















Stars der interaktiven Liveshow „Der will nur glücklich sein“ waren Hoffmanns Hunde Malou, Pepe und Dr. Yukon. Mit Charme, Pfiffigkeit und ihrer liebenswerten Ausstrahlung bezauberten sie das Publikum im Theater An der Halle in Ostfildern-Nellingen. Natürlich gaben sich die befellten Akteure bestens erzogen – schließlich ist ihre Besitzerin nicht nur Diplom-Biologin, sondern auch Hundecoachin und eine gefragte Trainerin, die mit Unterstützung ihrer tierischen Assistenten in Seminaren Führungskräften vermittelt, zu überzeugen und entschlossen zu handeln.