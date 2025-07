Shopping am Flughafen: Neue Drogerie „Budni“ eröffnet im Stuttgarter Flughafen

1 Etwa 10.000 Artikel erwarten Fluggäste in der neuen Drogerie. Foto: Flughafen Stuttgart

Auf 180 Quadratmetern bietet eine neuer Drogeriemarkt im Stuttgarter Flughafen rund 10.000 Artikel. Was dahinter steckt.











Am Stuttgarter Flughafen hat Anfang des Monats ein neuer Laden geöffnet. In der Drogerie „budni“ werden auf 180 Quadratmetern rund 10.000 Artikel angeboten. „In den Regalen findet sich alles, was man generell im Alltag oder als Passagier auch mal auf den letzten Drücker braucht“, erklärt eine Sprecherin des Flughafens auf Nachfrage. Zum Beispiel Zahnpasta, Kosmetika in Reisegrößen, Sonnenschutz, aber auch Tierfutter, Müsliriegel und Getränke. Auch eine kleine Auswahl an Schreibwaren und kleinere Elektroartikel können Reisende hier kaufen.

Zudem werden Spielsachen, Windeln und Babynahrung angeboten. Geöffnet ist die neue Drogerie täglich von 7 bis 21 Uhr. Der Laden befindet sich im Terminal drei, auf der Ankunftsebene. Das Angebot richte sich in erster Linie an Reisende und Besucher, aber auch an die rund 10.000 Personen, die auf dem Flughafengelände arbeiten.

Drogerie-Kette aus Norddeutschland kommt ins Ländle

Die Drogerie-Kette Budni, eine Kurzform von Budnikowski, ist hauptsächlich in Norddeutschland vertreten. Das Unternehmen hat seit 2017 eine Kooperation mit Edeka und expandiert dadurch auch in andere Regionen in Deutschland. Der Edeka Jäger-Markt, der sich direkt gegenüber von der neuen Budni-Filiale befindet, hatte bislang schon eine kleine Auswahl an Drogerieartikeln. Als neben dem Supermarkt eine passende Ladenfläche frei wurde, nutzte Edeka Jäger die Gelegenheit zur Erweiterung. Die neue Budni-Filiale ergänzt nun unter dem Namen „Budni – powered by Edeka Jäger“ das Angebot des Supermarkts.