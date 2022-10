1 Aufgrund der Energiekrise verzichtet die City-Initiative in diesem Jahr auf eine große Illumination. Foto: Max Kovalen/o

Bei der Langen Einkaufsnacht am Samstag, 5. November, wird auf einem Energy-Dancefloor vor dem Kunstmuseum Strom erzeugt. Davon wird auch die Aktion Weihnachten profitieren. Für ÖPNV-Nutzer gibt es ein besonderes Angebot.















Die City-Initiative Stuttgart und ihre rund 240 Mitglieder wollen den Besucherinnen und Besuchern der Landeshauptstadt am Samstag, 5. November, im Rahmen der Langen Einkaufsnacht etwas ganz Besonderes in der Innenstadt bieten. Während die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben, kann sich auch das Rahmenprogramm vielerorts sehen lassen. „Statt der über die vergangenen Jahr etablierten Illumination des Königsbaus wird nun ein sogenannter Energy-Dancefloor der zentrale Anlaufpunkt im Herzen des Zentrums sein“, sagt Citymanager Sven Hahn. „Im Zuge der Energiekrise und den damit verbundenen Sparmaßnahmen haben wir als City-Initiative Stuttgart beschlossen, ein Zeichen zu setzen.“ Statt mit der großen Illumination Strom zu verbrauchen, werde man mit der Tanzfläche Strom produzieren.

Die Idee habe man sich von der Band Coldplay abgeschaut, sagt Hahn. Die britischen Musiker legen derzeit bei ihren Konzerten einen speziellen Boden aus, um die Energie, die beim Tanzen entsteht, in Ökostrom umzuwandeln. In Stuttgart werden bei der Langen Einkaufsnacht rund 70 Quadratmeter Tanzfläche vor dem Kunstmuseum am Schlossplatz zu finden sein. Verschiedene Tanzgruppen bespielen die Fläche ab 12 Uhr. Zudem sind kleine Workshops und Tanzwettbewerbe für die Passanten geplant. DJ Toni Disco und MC Bruddaal sind ebenfalls mit von der Partie.

Nicht nur auf der Königstraße wird Rahmenprogramm geboten

„Der erzeugte Strom kann zwar leider nicht ins Netz eingespeist werden, aber wir können mit ihm gleich vor Ort alles rund um die Bühne am Laufen halten“, sagt Hahn. Und nicht nur das: „Wenn wir ein bestimmtes Level an produziertem Strom erreicht haben, werden unsere Sponsoren – die Stadtwerke Stuttgart, BW Bank und Königsbau Passagen – einen namhaften Betrag an die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten spenden“, so der Citymanager. Wie hoch die Menge an produziertem Strom sein muss und wie hoch die Spendensumme am Ende sein wird, steht noch nicht fest.

Klar ist hingegen, dass während der Langen Einkaufsnacht die Rollschuhbahn am Schlossplatz schon geöffnet haben wird. Sie ersetzt in diesem Jahr die Eisbahn. Und klar ist auch, dass am 5. November Busse und Bahnen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) in Zone 1 kostenlos benutzt werden können. „Gäste, die aus anderen Zonen kommen, lösen einfach eine Zone weniger“, sagt Sven Hahn. Er hofft natürlich, dass dies noch mehr Menschen aus Stuttgart und der Region in die Innenstadt lockt.

Auch das Rahmenprogramm rund um den Schlossplatz müsse unbedingt erwähnt werden, sagt Hahn. Zwischen Milaneo und Gerber sowie auch in den Straßen links und rechts der Königstraße sei einiges geboten. Insbesondere steche in diesem Jahr eine Aktion aus dem Bülow-Carré hervor: Das „Design-Straßenfest am Carré“ werde die Stephan-, die Thouret- und die Lautenschlagerstraße miteinander verbinden und in diesem Teil der Innenstadt Flair schaffen.