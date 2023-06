1 Tomasz Czernecki (links) und Damian Jucha züchten für den Esslinger Wochenmarkt exotische Pilzsorten. Foto: /Tim Kirstein

Am Stand von Damian Jucha und Tomasz Czernecki können Besucher des Esslinger Marktes Shiitake und andere besondere Pilze aus eigenem Anbau erwerben.















Link kopiert

Umgeben von Feldern und Wiesen stehen die beigen Gebäude der ehemaligen Geflügelzucht zwischen dem Esslinger Stadtteil Berkheim und Denkendorf. Doch in den Gebäuden wachsen keine Hühner heran, sondern Pilze. In den Räumlichkeiten stehen große Regale, in denen die Pilze reifen. Darunter sind gängige Sorten wie Shiitake oder Kräuterseitling sowie ausgefallene Arten wie der Igel-Stachelbart, der auch „Pom-Pom“ genannt wird.