12 Deniz Undav feierte sein Debüt im Trikot mit dem Brustring. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart gewinnt seine Generalprobe bei Sheffield United mit 3:0 (2:0). Neuzugang Deniz Undav feierte sein Debüt im Trikot mit dem Brustring.















Wenige Tage nach seiner Verpflichtung und nach nur drei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft feierte Deniz Undav sein Debüt für den VfB Stuttgart. Beim 3:0-Testspielsieg gegen Sheffield United kam der Stürmer für Enzo Millot in die Partie, bekam 28 Minuten Spielzeit. Man merkte dem Spiel des 27-jährigen Angreifers an, dass er noch nicht gänzlich die Bindung zu seinen neuen Kollegen gefunden hatte – was nach wenigen Tagen auch nicht verwunderlich ist. Unterm Strich zeigte der Deutsch-Türke, der sich über den VfB für den DFB empfehlen und noch auf den EM-Zug aufspringen will, eine eher unauffällige Leistung.

Auffällig war jedoch, wie bemüht er sich zeigte. Undav war viel unterwegs, beweglich, versuchte immer anspielbar zu sein und ging auch die weiten Wege. Im Ansatz war zu erkennen, wie ein Zusammenspiel mit Guirassy laufen könnte. Ebenso scheint sich abzuzeichnen, dass auch der Plan von Sportchef Wohlgemuth aufzugehen scheint. Der betonte anlässlich der Verpflichtung von Undav dessen Anpassungsfähigkeit und schürte die Hoffnung, dass der Stürmer beim VfB umgehend funktionieren werde.

Undav übernahm die Rolle von Millot nahezu eins zu eins, agierte als hängende Spitze und versuchte, für den Guineer Räume zu schaffen. Der wiederum zeigte sich glänzend aufgelegt und unterstrich mit seinen drei Treffern seine Bedeutung für den VfB. Guirassy erhielt sogar Sonderapplaus von den englischen Fans. Völlig abgehängt ist dagegen Luca Pfeiffer. Der Angreifer musste sich gemeinsam mit Jugendspieler Christopher Olivier bis zum Schluss an der Seitenlinie warm machen, kam aber nicht zum Einsatz.