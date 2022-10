So geht Kickers-Trainer Ünal ins Topspiel

1 Mittelfeldspieler Nico Blank (Mi., hier im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt) kehrt in die Anfangsformation zurück. Foto: Baumann/Volker Müller

Besser könnten die Voraussetzungen für das Oberliga-Gipfeltreffen kaum sein. Die SG Sonnenhof Großaspach und die Stuttgarter Kickers befinden sich in guter Form und können in Bestbesetzung antreten. Wie schätzt Kickers-Coach Mustafa Ünal die Lage ein?















„Alle fit, alle an Bord.“ Mustafa Ünal, der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttarter Kickers, kann mit dem bestmöglichen Team ins Spitzenspiel an diesem Freitag (19 Uhr) beim schärfsten Verfolger SG Sonnenhof Großaspach gehen. Auch die zuletzt geschonten Stammkräfte Niklas Kolbe und Nico Blank sind startklar und dürften wieder in die Anfangself rücken.