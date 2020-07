1 Optimistischer Blick in die Handball-Zukunft (hinten von links): Christian Bayer, die Abteilungsleiter Christian Scharl (TV Hegensberg) und Günter Würfel (TV Liebersbronn), Paulina Maier. Vorne von links: Foto: Anna Lederle

Die Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn wollen nach dem Ende der Corona-Pause durchstarten. Die Männer freuen sich auf die Derbys in der Verbandsliga und binden einige junge Rückkehrer ein, die Frauen wollen in der Landesliga den Klassenverbleib schaffen.

Esslingen - Christian Scharl zeigt stolz auf den Bildschirm im Foyer der Sporthalle an der Römerstraße, auf dem eine Animation des neuen Trikots der SG Hegensberg/Liebersbronn abgebildet ist. Noch ist es nicht bedruckt und so lächeln einige Handballer und die beiden Abteilungsleiter Scharl und Günter Würfel an diesem sonnigen Nachmittag auf dem Jägerhaus nicht in den schwarzen Leibchen, sondern in ihren strahlend weißen Trainingsshirts in die Kamera. Die SG-Macher haben sich viel Mühe beim Design des Trikots gegeben. Und wollen damit optisch ein bisschen nach außen tragen, was hinter den Kulissen so alles geschafft wird. Nachdem die Männermannschaft und das Frauenteam durch den coronabedingten Abbruch der abgelaufenen Saison vor dem Abstieg bewahrt wurden, will die Spielgemeinschaft nun erst recht durchstarten. Und sich dabei auf die Tugenden berufen, die sie trotz aller sportlicher Rückschläge in den vergangenen Jahren stark gemacht haben.