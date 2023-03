1 Eine 18-Jährige wird am Donnerstag im Zug von Oberkochen nach Aalen von einem älteren Mann sexuell belästigt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

In einem Zug am Donnerstag von Oberkochen nach Aalen starrt ein Mann eine 18 Jahre alte Frau an und hält dabei sein Glied in seinen Händen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Am Donnerstag ist es gegen 10.15 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau im Zug von Oberkochen nach Aalen gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll die 18-Jährige gerade auf dem Weg zu ihrem Zug in Richtung Aalen gewesen sein, als sie von einem älteren, bisher unbekannten Mann auffallend angelacht und angestarrt wurde. Im Zug nahm sie dann im zweiten Abteil Platz. Als sie sich umdrehte, erkannte sie hinter sich wohl den Mann wieder, welcher sie zuvor angelächelt hatte. Sie sah, wie dieser sein Glied in seinen Händen hielt und sie dabei offensichtlich anstarrte.

Die 18-Jährige wechselte daraufhin sofort den Sitzplatz. Am Bahnhof Aalen stiegen schließlich beide aus dem Zug aus. Der mutmaßliche Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei bittet nun Fahrgäste, besonders einen grauhaarigen Mann im Alter von 40-50 Jahren, welcher sich in der Nähe des Vorfalls aufhielt, aber auch andere Anwesende im Zug, welche möglicherweise Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Bundespolizei unter 0711/870 0 zu melden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 60-70 Jahre alten Mann mit weißen Haaren, weißem Schnurrbart, Dreitagebart und einer Körpergröße von rund 1,70 bis 1,80 Metern. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass sexuelle Übergriffe kein Kavaliersdelikt sind. Sie fordert alle Opfer auf, sich sofort Hilfe zu suchen und Anzeige zu erstatten