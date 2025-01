Sexuelle Belästigungen in den Morgenstunden: 16-Jähriger in Plochingen festgenommen – sieben Frauen belästigt

16-Jähriger in Plochingen festgenommen – sieben Frauen belästigt

Sexuelle Belästigungen in den Morgenstunden

1 Die Polizei übergab den tatverdächtigen Jugendlichen an seine Eltern. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

In den vergangenen Wochen hat ein bislang Unbekannter insgesamt sieben Frauen in Plochingen und Göppingen sexuell belästigt, teilweise setzte er dabei Gewalt ein. Nun nahm die Polizei einen tatverdächtigen 16-Jährigen fest.











Die Polizei hat einen 16-Jährigen gefasst, der seit Mitte Oktober in Plochingen (Kreis Esslingen) und Göppingen Frauen sexuell belästigt hat. Der Jugendliche soll jeweils zwischen 6 und 7 Uhr morgens sechs Frauen in Plochingen und eine weitere in Göppingen unsittlich berührt haben, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Dabei ging er teilweise gewaltsam vor. Die Opfer sind zwischen 17 und 31 Jahre alt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und die Staatsanwaltschaft Ulm ermitteln unter anderem wegen versuchter sexueller Nötigung. Weil mehrere Opfer auffällig ähnliche Personenbeschreibungen des Täters machten, kam die Polizei schnell auf die Spur des Verdächtigen.

Polizei schnappt Verdächtigen im Zug

Ermittlungen ergaben, dass er regelmäßig mit dem Zug nach Plochingen fuhr. Am Mittwochmorgen der vergangenen Woche nahm die Polizei ihn am Plochinger Hauptbahnhof in einem Zug aus Göppingen fest. Der 16-Jähriger, der der Polizei bisher bekannt war, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben und bleibt bis auf Weiteres auf freiem Fuß.