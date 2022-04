1 Ein 24-Jähriger steht unter Verdacht, mehrere Frauen in Stuttgart sexuell belästigt zu haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Die Polizei hat einen 24-Jährigen festgenommen, der mehrere Frauen in Stuttgart sexuell belästigt haben soll. Einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft von Dienstag zufolge sei der Verdächtige bereits am Freitagnachmittag in Untersuchungshaft genommen worden.

Der 24-Jährige soll unter anderem am Donnerstag eine 54-jährige Frau in der Kurmärker Straße und eine 17-jährige Jugendliche in der Katzenbachstraße in Stuttgart-Vaihingen mit ungewollten Umarmungen und Küssen sexuell belästigt haben.

Zu einem weiteren Vorfall sei es am Freitag gegen 6 Uhr in der Törlesäckerstraße in Stuttgart-Birkach gekommen. Der Täter soll auch in diesem Fall eine 23-Jährige gegen ihren Willen umarmt und versucht haben, diese zu küssen.

Verdächtiger soll Frau in ihr Badezimmer gedrängt haben

Außerdem soll der Verdächtige am Freitag gegen 15 Uhr in Stuttgart-Dürrlewang an der Wohnungstür einer 34-Jährigen geklingelt und diese ins Badezimmer gedrängt haben. Er soll versucht haben, sie zu entkleiden, habe dann aber aufgrund heftiger Gegenwehr von ihr abgelassen. Daraufhin sei der Mann geflüchtet.

Die Beamten leiteten am Freitagnachmittag eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein und nahmen den 24-Jährigen im Bereich der Osterbronnstraße in Stuttgart-Dürrlewang fest. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.