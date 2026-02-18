Sexuelle Belästigung in Stuttgart: Mann setzt sich in Stadtbahn neben Frau und fasst diese gegen ihren Willen an

Mann setzt sich in Stadtbahn neben Frau und fasst diese gegen ihren Willen an

1 Der Vorfall ereignete sich in einer Stadtbahn der Linie U12 (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Mann setzt sich am Dienstag in Stuttgart in einer Stadtbahn neben eine Frau und berührt diese zuerst am Arm, dann am Oberschenkel und schließlich am Gesäß. Die Polizei greift ein.











Eine Frau ist am Dienstag von einem Mann in einer Stadtbahn in Stuttgart sexuell belästigt worden. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, saß eine 29-Jährige gegen 17.15 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12 Richtung Dürrlewang, als sich ein 55-Jähriger neben sie setzte und sie zuerst am Arm, dann am Oberschenkel und schließlich am Po unsittlich berührte.

Mann wieder auf freiem Fuß

Der 55-jährige Mann stieg an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz aus. Dort hielten ihn Sicherheitsdienstmitarbeiter der SSB bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann wieder auf freien Fuß.