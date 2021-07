Junge Frau in Esslingen belästigt und verfolgt

Sexuelle Belästigung in S-Bahn

1 Ein Unbekannter hat eine 17-Jährige in der S-Bahn unsittlich angefasst und anschließend in Esslingen verfolgt (Symbolfoto). Foto: imago/Panthermedia/AndreyPopov

In der S-Bahn zwischen Plochingen und Esslingen wurde eine 17-Jährige am frühen Mittwochmorgen von einem Unbekannten sexuell belästigt. Im Anschluss verfolgte der Mann die junge Frau.

Esslingen/Plochingen - In Esslingen kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer sexuellen Belästigung.

Wie die Polizei berichtet, war eine 17-Jährige gegen 5.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei habe sich auf der Strecke zwischen Plochingen und Esslingen-Zell ein Unbekannter neben die Frau gesetzt und diese angesprochen. Im weiteren Verlauf fasste der Mann der 17-Jährigen unsittlich an den Oberschenkel.

Daraufhin verlief die junge Frau den Zug am Bahnhof Esslingen-Zell. Der Unbekannte folgte ihr und sprach sie wieder an. Dabei soll er die Geschädigte auch an der Schulter angefasst haben, woraufhin diese zu ihrer Arbeitsstelle rannte und die Polizei alarmierte.

Der Mann soll dünn und 1,75 – 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine Glatze und hatte lange knochige Finger. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpulli und schwarze Schuhe. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung und bittet Zeugen unter Tel. 0711 870350 um Hinweise.