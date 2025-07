Sexuelle Belästigung in Plochingen: Unbekannter onaniert vor Fußgängerin – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann

Die Polizei sucht in Plochingen (Kreis Esslingen) nach Zeugen, nachdem ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen eine Frau belästigt hat, indem er vor ihr onanierte.











Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Plochingen (Kreis Esslingen) vor einer Frau onaniert. Wie die Polizei berichtet, werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Gesuchten machen können.

Die Tat ereignete sich gegen 5.30 Uhr in der Nähe der Kreuzung Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße und wurde erst Anfang der Woche bekannt. Die betroffene Frau war zu Fuß unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Zunächst hatte er seine Hand dabei in der Hose und augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil. Kurz darauf holte er sein Geschlechtsteil heraus und masturbierte offen. Die Zeugin sprach den Mann an und forderte ihn auf, ihr nicht weiter zu folgen.

Nach der Ansprache durch die Frau folgte der Mann ihr noch ein Stück weit, bevor er in unbekannte Richtung verschwand. Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 35 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer grauen Stoffhose und einem kurzen Hemd. Er soll einen dunklen Teint haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Plochingen unter der Telefonnummer 0 71 53 / 30 70 entgegen.