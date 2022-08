Exhibitionist entblößt sich vor 29-Jähriger am Aileswasensee

Sexuelle Belästigung in Neckartailfingen

1

Ein unbekannter Mann soll am Sonntagabend in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) eine Frau sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Eine 29-Jährige ist am Sonntagabend am Aileswasensee von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Frau hielt sich laut Polizeiangaben gegen 20.20 Uhr außerhalb des FKK-Bereichs am Ufer auf der gegenüberliegenden Seite des Kiosks auf, als sich der lediglich mit einem T-Shirt bekleidete Mann mit erigiertem Geschlechtsteil näherte. Die Frau fuhr anschließend mit ihrem Fahrrad davon und erstattete Anzeige.

Zeugenaufruf

Bei dem Täter handelt es sich laut Angaben der Polizei um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren mit sehr kurzen Haaren. Er ist etwa 1,90 Meter groß und von sportlicher Statur. Zur Tatzeit war er mit einem blauen T-Shirt bekleidet und trug eine helle Stofftasche bei sich. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07022/92240.