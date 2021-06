1 Der 47-Jährige verhielt sich der Polizei gegenüber aggressiv und unkooperativ (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Am Samstagabend hat ein 47-Jähriger mehrere Mädchen im Maille-Park (Esslingen) sexuell belästigt. Wegen seines Aggressiven Verhaltens wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Esslingen - Ein lediglich mit einer Unterhose bekleideter und stark alkoholisierter Mann hat am Samstagabend mehrere minderjährige Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei sprach der 47-Jährige die Mädchen gegen 19:15 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes im Maille-Park unsittlich an und machte dabei anzügliche Bewegungen. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Esslingen war der Mann aggressiv und unkooperativ. Zur Verhinderung weiterer Vorfälle wurde der Mann in Gewahrsam genommen.