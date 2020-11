Eine Frau im Kreis Esslingen wird in der Physiotherapie sexuell belästigt und geht dagegen vor. Sie will betroffene Frauen mit ähnlichen Erlebnissen ermutigen, sich an die Polizei zu wenden.

Kreis Esslingen - Schon in der ersten Therapiesitzung habe sie sich unwohl gefühlt, erzählt Anna M., Architektin. Und das Gefühl, das ihr neuer Physiotherapeut bei ihr auslöste, trog nicht, wie die Frau aus dem Kreis Esslingen schildert. Die Behandlungen an intimen Stellen wie Brust und Leiste waren sehr schmerzhaft, währenddessen erzählte der Therapeut von seinem Sexleben und bot seiner Patientin in den Folgesitzungen Geschlechtsverkehr an. M. lehnte ab, bat, das Gesprächsthema zu wechseln und beendete die Behandlung schließlich vorzeitig. Sie empfinde Wut darüber, was der Mann sich rausgenommen habe, sagt die Architektin heute rückblickend. „Ich bin auf seine Hilfe angewiesen und er nutzt mich aus für die Befriedigung seiner Bedürfnisse.“ Die selbstbewusste Frau heißt eigentlich nicht Anna M., sie ist auch keine Architektin. Doch sie hat Angst vor dem Therapeuten, der sie, wie sie heute realisiert, sexuell belästigt hat. Davor, dass er plötzlich vor der Tür steht, um sie zu bedrohen. Besonders, seit sie Anzeige erstattet hat. „Es gab eine Phase, da hatte ich Angst, die Tür unverriegelt zu lassen“, erzählt sie. Doch M. will anderen Mut machen, ihre sexuelle Selbstbestimmung zu verteidigen.