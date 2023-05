1 Bundespolizei auf Streife: Im Hauptbahnhof gibt es immer viel zu tun (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine junge Frau wartet nachts im Stuttgarter Hauptbahnhof auf einen Zug. Da setzt sich ein Mann zu ihr – und vollführt eindeutige Handlungen.















Die Bundespolizei hat im Stuttgarter Hauptbahnhof einen 41-Jährigen vorübergehend festgenommen, der sich in der Nacht zum Freitag in einem Warteraum vor einer jungen Frau entblößt haben soll.

Die 21-Jährige saß gegen 0.20 Uhr in dem Warteraum am Bahnsteig der Gleise 5 und 6, um mit dem nächsten Zug nach Hause zu fahren. Laut Bundespolizei kam der 41-Jährige dazu und nahm ihr gegenüber Platz. Anschließend fasste er sich mehrfach in seinen eigenen Intimbereich, suchte den Blickkontakt und warf ihr mehrfach einen Kussmund zu. Die 21-Jährige und eine Zeugin alarmierten eine Streife der Bundespolizei, die den Tatverdächtigen noch in der Nähe dingfest machen konnte und mit aufs Revier in der Königstraße nahm.

Und was war das Motiv?

„Der Beschuldigte war nicht alkoholisiert, er ist zuvor auch nicht polizeibekannt gewesen“, sagt Bundespolizeisprecher Denis Sobek. Über sein Motiv habe er keine Angaben gemacht. Eine Bahnfahrkarte habe er auch nicht vorweisen können. Letztlich fertigten die Beamten eine Anzeige unter anderem wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses und setzten den 41-Jährigen nach einem klärenden Gespräch wieder auf freien Fuß.