Sexualstraftaten in Stuttgart: Frauen im Asemwald belästigt – Täter ermittelt

Knapp eine Woche hat es gedauert, ehe die Polizei einen Ermittlungserfolg bekannt geben konnte: Ein Jugendlicher soll zwei Seniorinnen im Stadtteil Asemwald sexuell angegangen haben.











Aufatmen im Asemwald: Der Jugendliche, der am vergangenen Wochenende zwei ältere Frauen sexuell belästigt hat, ist nun ermittelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde in den Morgenstunden ein 17-Jähriger dingfest gemacht. Nach Informationen unserer Zeitung soll auch er aus dem Stadtbezirk Plieningen stammen. „Der Verdächtige wurde nach umfangreichen Ermittlungen von Beamten des Jugenddezernats vorläufig festgenommen“, sagt die Stuttgarter Polizeisprecherin Charlotte Weller. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Jugendliche steht im Verdacht, am vergangenen Samstag, 5. April, zwei Frauen im Alter von 76 und 81 Jahren im Bereich der Straße Im Asemwald sexuell belästigt zu haben. Erst traf es eine 81-jährige Waldspaziergängerin, die gegen 16.15 Uhr von einem jungen Mann bedrängt wurde. Der forderte zunächst einen Kuss, ließ sich nicht abweisen, griff der Frau von hinten an den Po. Erst als die 81-Jährige laut schrie, flüchtete der Täter.

Eine zweite Betroffene meldet sich am Tatort

Die Seniorin erstattete Anzeige und gab am Tatort gerade die Abläufe bei der Polizei zu Protokoll, als eine 76-jährige Frau hinzukam und sich in das Gespräch einschaltete. Dabei teilte sie mit, dass sie ebenfalls sexuell belästigt worden sei – gegen 17.20 Uhr auf einer Treppe vor dem Gebäude Im Asemwald 10. Auch in diesem Fall war ein junger Mann aufgetaucht, der ihr unversehens in den Schritt gegriffen habe und davongerannt sei. Der Täter war jeweils ähnlich beschrieben worden – zwischen 16 und 19 Jahre alt, mit dunklen Haaren, dunklen Augen, mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Bei der Fahndung konnte er noch entkommen. Wie die Beamten auf seine Spur kamen, darüber machte die Polizei keine Angaben.