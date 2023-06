1 Die Klettpassage wird immer wieder zum Schauplatz von Straftaten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eine 14-Jährige wird morgens um 5.30 Uhr von einem Mann angesprochen. Als sie auf eine öffentliche Toilette gehen will, folgt er ihr und fasst sie gegen ihren Willen an.















Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in der Klettpassage am Stuttgarter Hauptbahnhof eine 14-Jährige sexuell belästigt. Das Mädchen wartete gegen 5.30 Uhr vor der öffentlichen Toilettenanlage, als sie dort von dem Mann angesprochen wurde. Als sie von ihm weg in die Toilettenräumlichkeiten gehen wollte, folgte ihr der Unbekannte und griff ihr dort an das Gesäß.

Warum sich die 14-Jährige am frühen Morgen in der Klettpassage aufhielt, dazu hält die Polizei sich bedeckt. Offenbar war sie mit einer Freundin dort unterwegs,mutmaßlich ohne das Wissen der Eltern.

Der unbekannte Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank und dunkelhäutig sein. Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil mit blauer Schrift sowie schwarze Schuhe und hatte stark gelockte schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.