Sexualmord in Filderstadt: Am 5. Oktober 2000 verschwand Alexandra spurlos

1 Ein Bild von Alexandra ziert den Gedenkstein in Bonlanden. Foto: dpa/dpaweb

Vor 25 Jahren hat der Mord an der kleinen Alexandra bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Was ist damals passiert, und wie kam man dem Täter auf die Spur? Ein Rückblick.











Link kopiert

5. Oktober 2000: Die sechsjährige Alexandra-Sophia Noack aus Bonlanden verschwindet auf dem Weg zwischen ihrem Kindergarten und der Vorschule. Eine groß angelegte Suche beginnt. Die Sonderkommission umfasst bis zu 50 Einsatzkräfte. Zehn Teams gehen 1200 Spuren nach. Der Fall schlägt bundesweit Wellen. Zweimal wird der Fall bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ im Fernsehen gezeigt – ohne Erfolg.