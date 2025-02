Sexualdelikte: Drei Vergewaltigungen an Weiberfastnacht in Köln

Drei Vergewaltigungen an Weiberfastnacht in Köln

1 Bei der Polizei wurden drei Vergewaltigungen angezeigt. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Bei den Karnevalsfeiern soll es in Köln und Düsseldorf auch zu einigen Sexualdelikten gekommen sein. In zwei Fällen sollen die Taten in mobilen Toiletten geschehen sein.











Köln - Rund um die Karnevalsfeiern an Weiberfastnacht sind in Köln nach vorläufigen Polizeiangaben drei Vergewaltigungen angezeigt worden. Eine junge Frau soll am frühen Freitagmorgen in einer mobilen Toilette missbraucht worden sein, wie ein Sprecher sagte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über diesen Fall berichtet.

Bereits am Donnerstagnachmittag soll ein Unbekannter eine Frau im Bereich der Uni-Wiesen ebenfalls in einem Bauklo vergewaltigt haben, wie die Polizei bereits berichtet hatte. Zudem soll ein Mann am frühen Abend eine 18-Jährige in einer Kneipe im Zülpicher Viertel vergewaltigt haben.

Beamten erteilten einem 76-Jährigen einen Platzverweis, der mutmaßlich Gesäße von Frauen fotografiert haben soll. Die Polizisten stellten seine Kamera sicher.

Auch der Düsseldorfer Polizei wurden zwei Fälle von sexueller Belästigung gemeldet.