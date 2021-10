In seiner Kolumne beschreibt Johannes M. Fischer, was alles passieren kann, weil der Service der Stadt Esslingen mangelhaft ist.















Gegen acht Uhr abends klingelt das Telefon. Der Polizeiobermeister würde gerne vorbei kommen. „Kein Problem“, sage ich. Eine gute halbe Stunde später klingelt es an der Tür. Er hat eine Kollegin mitgebracht. Beide in voller Montur. Beide nett. Trotzdem: Mir fallen die Werkzeuge auf, die am Gürtel baumeln, vor allem die Handschellen machen mir Sorgen. Ich habe keine Ahnung, was die Polizei von mir will. Mir ist nicht bewusst, etwas angestellt zu haben. Jedenfalls nichts, was strafbar wäre. Was also hatte ich verbrochen?