Esslingerin Christine Sing will Frauen in Führungspositionen stärken

1 Christine Sing arbeitet derzeit auf der Kanarischen Insel Teneriffa. Foto: privat

Das Ziel von Christine Sing aus Esslingen ist, die Arbeitswelt zu verändern und Frauen in Führungspositionen zu stärken. Mit Coachings für Studentinnen und Unternehmerinnen hat sie sich selbstständig gemacht.

Esslingen - Für mehr Frauen in Führungspositionen und neue Arbeitsformen setzt sich die Esslingerin Christine Sing ein – zurzeit von Teneriffa aus. Mit einem Sommershirt und der strahlenden Sonne im Hintergrund beantwortet die 34-Jährige, die selbstständig als Coach und Beraterin arbeitet, die Frage, warum sie mit diesen Themen die Welt verbessern möchte. In ihrer Stimme liegt Überzeugungskraft. Man hört, dass es ihr eine Herzensangelegenheit ist. „Meine Vision ist mehr Vielfalt in Führungsebenen, weil ich daran glaube, dass das einen ganz großen Mehrwert bringt, sowohl wenn wir mehr Frauen in solchen Positionen als auch wenn wir neue Arbeitsformen haben“, sagt Sing. „Dann wird das Arbeiten für alle angenehmer, davon bin ich überzeugt.“