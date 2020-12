7 Karmen Kozar in ihrem Atelier Foto: /Paulino Jerome Smitt

Die Malerin Karmen Kozar arbeitet mit heiligen Pinseln. Aber das ist noch nicht alles.

Esslingen - Kasse. Schlange. Endlich dran. Die Kassiererin schiebt die Ware über das Lesegerät. Piep. Piep. Piep. Bitte zahlen. Karte in den Kartenleser. Pin vergessen. Zweiter Versuch. Klappt! Ware verpacken. Herzchen drauf, Schleife binden. Fertig.

Das ist das ideale Geschenk – wenn es schnell gehen soll. Aber Geschenke kommen nicht immer aus der Warenwelt. Und sie werden nicht immer mit einem Bezahlvorgang erledigt. Mitunter braucht es dazu nicht einmal Geld, sondern nur Fantasie und Zeit. Wer nach so einem anderen Geschenk sucht, könnte ja mal bei Karmen Kozar vorbeischauen.

So wie ich. Allerdings war ich nicht auf der Suche nach einem Geschenk, sondern besuchte sie in ihrem Atelier Colorquantum in der Esslinger Weststadt, um von ihr zu erfahren, was ihr heilig sei. Ein Arbeitstermin also.

Plötzlich stehe ich am Werktisch

Aber dann, kaum angekommen, stehe ich am Werktisch der Malerin und stampfe Rosenblüten, fertige auf diese Weise natürliche Farben, trage sie auf ein Stück Papier auf, überpinsele die Farbe noch einmal mit Zitronensäure. So entsteht ein Bild. Und mir wird klar: Geschenke für Weihnachten 2021 beginnen ihre Reise im April, wenn ich ein kleines Samenkorn in die Erde des Balkonkastens drücke. Daraus wächst eine Färberpflanze. Aus der Pflanze entstehen Farben, aus den Farben ein Bild. Das könnte ein ideales Geschenk werden – über Monate gereift.

Wir malen gemeinsam. Mit den Pinseln, die wir nutzen, trete ich ein in die heilige Welt der Karmen Kozar. Denn diese Pinsel, sagt sie, sind ihr heilig. Und weil sie dabei lacht, ahne ich, dass ihre Heiligsprechung nicht ganz ironiefrei ist. Sowieso: Müsste ihr nicht die Malerei an sich heilig sein? Bei ihrem Meister ist das wohl der Fall. An der Akademie der Bildenden Künste Kolbermoor studiert sie in der Meisterklasse von Markus Lüpertz, einem Maler, der noch die Gestik des Genies beherrscht – und sich selbst als ein solches betrachtet. „Für ihn ist Malerei etwas Heiliges“, meint seine Schülerin. „Er sieht sich als Gesandter, der durch seine Bilder mit den Menschen spricht.“

Die Malerstory von Karmen Kozar, die, wie sie sagt, viel von Lüpertz lernt, ist eine ganz andere. Sie pflegt keinen überdrehten Habitus, sie schwärmt nicht von den eigenen Fähigkeiten. Es fällt ihr allerdings auch nicht leicht, zu erklären, was ihr die Malerei bedeutet: Es sei eine Berufung. Wenn sie an einem Bild arbeitet, möchte sie den „Möglichkeitsraum ausloten“, den die Malerei bietet, „unabhängig und frei“. Die Farben seien eine Art Tor in eine andere, eine verborgene Welt. Karmen Kozar ringt sichtlich mit den Worten, macht dabei aber immer einen reflektierten Eindruck. Es macht ihr nichts aus, gerade aufgestellte Behauptungen gleich wieder zu relativieren. Immer wieder erinnert sie daran, aus einer persönlich gefärbten Perspektive zu sprechen. In ihrer Sprache gibt es weder Muss noch Soll, und selbst ernste Themen bricht sie mit Ironie oder einfach nur mit einem Lächeln. Ein überhöhtes, nietzscheanisches Missionsbewusstsein sieht anders aus.

Der Sprung ins Ungewisse

Ihre „heiligen“ Pinsel sind deshalb sakrosankt, weil sie für einen Neuanfang stehen. Damals gab die studierte Betriebswirtin ihren Beruf bei einer Bank auf und wechselte in die Malerei. Ein Sprung von einem zehn Meter hohen Felsen in ein Gewässer, dessen Tiefe man nicht kennt. Aber sie hatte Unterstützer, und so baute sie sich ein neues Leben auf: sie malt, gibt Workshops und hat eine Galerie eröffnet, in der auch andere Künstler ihre Werke ausstellen.

Auch interessant: Was der Musikerin Julia Miller-Lissner heilig ist.

Karmen Kozar, die auch eine Kunstschule betreibt, ist eine Frau, die es sich leistet, andere erheben zu wollen – sprich, ein gutes Gefühl zu vermitteln, das geeignet ist, eine Persönlichkeit zu stärken. Sie arbeitet viel mit Kindern. Diesen Vorgang zu beobachten, ja sogar selbst mit zu initiieren, „lässt sich nicht mit Geld bezahlen“. Ich fange an zu verstehen, warum sie mir gleich zu Beginn unseres Gesprächs einen ihrer heiligen Pinsel in die Hand gedrückt hat.

Eine universelle Kraft

Sie ist davon überzeugt, dass es eine universelle Kraft gibt, die unter anderem dafür sorgt, ein Kunstwerk zu schaffen oder andere Menschen in die Lage zu versetzen, sich weiterzuentwickeln. „Das ist Liebe. Nur durch die Liebe kann ich so was machen.“ Das sei aber nur ein Teil der Wahrheit, ein Beispiel. „Die Liebe ist ja viel mehr.“

Karmen Kozar ist sich bewusst, dass das Gespräch an dieser Stelle ins Esoterische abdriften könnte. Sie fährt dennoch fort – und gibt am Ende ein Glaubensbekenntnis ab: „Unser ganzer Kosmos, die Natur, alles was erschaffen ist, ohne die Liebe eines Schöpfers könnte das nicht da sein. Die gesamt Schöpfung – es ist perfekt. Davon bin ich überzeugt.“ Sie glaubt an einen liebenden Gott. Die Liebe ist es, die ihr heilig ist. Aus ihr, sagt sie, kann alles entstehen. „Und wir“, fügt sie hinzu, „sind im Kleinen, was im Großen da draußen ist.“