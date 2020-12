6 „Außen ist alles cool, im Innern wartet es.“ Foto: Roberto Bulgrin

Die Künstlerin Julia Miller-Lissner liebt die Musik und das Theater. Oder eine Tasse Kaffee. Aber wirklich heilig ist ihr etwas ganz anderes im Leben.

Esslingen - Die Mauer ist gefallen, die Sowjetunion zusammengebrochen. Ein Mädchen, zu Beginn der 1990-er Jahre: Julia kauert unter einem Tisch, eine halbe Ewigkeit lang. Im Mund hat sie ein Stück Schokolade aus Deutschland, die ihr so wertvoll ist, dass sie sie gar nicht kauen mag, sondern sie langsam und genussvoll auf der Zunge zergehen lässt. Ein Hauch von Heiligkeit durchzieht den Raum.

Die Stadt an der Wolga

Julia stand schon auf der Bühne, da war sie gerade mal vier Jahre alt. Künstlerisch ist sie stark vorbelastet, die Mutter Dirigentin, der Vater Filmregisseur. Aber jetzt kommt ihre Zeit: Voller Erwartung blickt die Zehnjährige einem großen Ereignis entgegen. Sie wird mit einem deutschrussischen Chor auf Auslandstournee gehen. In das Land, wo die Straßen mit Shampoo gewaschen werden. So sagen es jedenfalls die Leute, wenn sie am Ufer der Wolgau über Deutschland sprechen. Uljanowsk heißt die Stadt, in der Julias verschlungener Weg begann, der alles andere als gradlinig war – und es heute immer noch nicht ist und vielleicht nie sein wird.

Auf der Tournee singen die Kinder „in Turnhallen und Kirchen deutsche Lieder mit russischem Akzent für Deutsche“. Wenn Julia Miller-Lissner heute darüber spricht, schüttelt sie verwundert den Kopf. Aus der zeitlichen Distanz heraus klingt es für sie irgendwie grotesk. Aber damals fühlte sie sich gut dabei: „Wir kamen uns total deutsch vor.“

Die Jahre in Hildesheim

Wenige Jahre später, sie ist jetzt 14, lebt sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Deutschland – und alles ist noch einmal anders. „Spätaussiedler“ ist das offizielle Wort für die kleine Migrationsfamilie, die in Hildesheim strandet. „Es war nicht cool, aus Russland zu kommen“, erinnert sich Julia Miller-Lissner, die heute als Künstlerin in Esslingen lebt und unter anderem eine Online-Musikschule für Kinder betreibt. Sie vermied es, in der Öffentlichkeit Russisch zu sprechen. Sie erinnert sich an eine Kette, die der Vater ihr schenkte. Ein goldener Widder. „Ich habe sie nicht getragen, weil Russen goldene Ketten tragen. Ich wollte nicht als Russin erkannt werden.“ Für ihre Mutter und andere ältere Auswanderer war es allerdings noch ungleich schwieriger. „Sie fühlten sich nicht sofort wohl, sie haben ja ihre Heimat verloren“, erinnert sich Julia Miller-Lissner. „Wir, die Jüngeren, haben Freunde gesucht und die Sprache gelernt. Da spielte die Nationalität recht schnell keine Rolle mehr.“ Die Älteren aber sagten: „In Russland waren wir Deutsche, in Deutschland Russen.“ Julia Miller-Lissner selbst ist raus aus der Nationalitäten-Falle. Sie hat keine Scham mehr. „Ich rede wieder gerne Russisch auf der Straße.“

Das Schauspielerleben ist nicht genug

Sechs Jahre später macht sie ihr Abitur. Sie wird Schauspielerin. Den russischen Akzent trainiert sie sich mit viel Ehrgeiz ab: „Mir war klar, dass ich mit einem Akzent nur Russinnen spielen kann.“ Ihre Begabung wird erkannt, sie bekommt einen festen Vertrag, will aber mehr, als „nur“ auf der Bühne stehen. Irgendwann fängt sie an, eigene Projekte voranzutreiben. Den Schauspielberuf hängt sie an den Nagel. Sie schreibt jetzt selbst Theaterstücke, führt Regie, übernimmt die musikalische Leitung bei Theaterproduktionen – und gewinnt Preise. Als Sängerin veröffentlicht sie eigene Lieder – erst Kinderlieder, später Chansons. Ihre Lieder lassen spüren, dass etwas in der Seele schmerzt. Zugleich zeugen sie von einem unerbittlichen Drang nach Heilung. „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, sagt sie. Sie liebt dieses Zitat von Victor Hugo.

Julia Miller-Lissner, inzwischen Mutter einer Tochter, hat eine schöne Wohnung in der Innenstadt. Sie fühlt sich sichtlich wohl. „Mein Zuhause ist mir heilig“, sagt sie. „Ich arbeite viel hier. Ich muss froh sein, wenn ich nach Hause komme.“ Gemütlich soll es sein, warm und schön. „Schönheit ist mir heilig. Also das, was ich als schön empfinde.“ Auch das Wort „Harmonie“ fällt.

Doch wenn sie Harmonie sagt, schwingt – wie in ihren Chansons – die Disharmonie mit. Dabei kann sie Konflikte nicht ausstehen. Aber sie leugnet sie auch nicht. „Früher, wenn es Streit gab, habe ich lange darüber nachgedacht. Später erst wurde mir klar: Ich muss es austragen, damit es weg geht.“

„Ich habe sehr viele wichtige Menschen verloren.“

Früher. Heute. Diese Worte fallen oft, wenn Julia Miller-Lissner von ihrem Leben spricht. Vor etwa zwei Jahre brach in ihrem Leben „so gut wie alles“ zusammen. Melancholie liegt in ihrer Stimme, wenn sie sagt: „Ich habe sehr viele wichtige Menschen verloren. Ich habe sie einfach gehen lassen.“ Lange Zeit fragte sie sich: „Was habe ich falsch gemacht?“ Und beantwortet sich selbst die Fragen so: „Oft habe ich zu viel gegeben, oft bin ich damit auf die Schnauze gefallen. Eigentlich dumm.“ Dann fügt sie, fast schon weise, hinzu: „Vielleicht müssen Menschen einfach gehen.“ Ein Bruch mit bitterem Beigeschmack also, aber einer, der befreite.

Heute fühlt sie sich wohl mit dem, was sie macht und wie sie lebt. Sie spielt nicht die Superglückliche, aber eine gewisse Zufriedenheit strahlt sie dennoch aus. Ihren Zustand umschreibt die Künstlerin in eigenartigen Worten. Die Ambivalenz ist kaum zu überhören: „Außen ist alles cool, im Innern wartet es.“

Fest steht: Sie ist umgeben von Heiligtümern. Doch alles, was sie aufführt, hat nur mit ihr selbst zu tun, mit dem, wie sie wurde, was sie heute ist. Etwas Vorübergehendes haftet ihren Heiligtümern an. Die Schokolade des Mädchens unter dem Tisch, fern ab in Uljanowsk , steht symptomatisch dafür.

Eins steht über allem

Eins aber steht in ihrem Leben über all diesen Dingen, und dieses Eine hat nur bedingt damit zu tun, was sie selber macht. Es existiert aus sich selbst heraus, führt ein Eigenleben, lässt sich nicht wirklich kontrollieren. Weder ist es die Theaterkunst noch die Musik, nicht das Klavier und nicht einmal das Stück Schokolade unter der Tischplatte kommt an dieses Eine heran. Zoe ist es.

„Ich.“ Zoe zögert keine Sekunde, als Julia Miller-Lissner ihre Tochter fragt: „Was glaubst du, was mir heilig ist?“ Es ist ein besonderer Moment für Julia Miller-Lissner, denn es ist auch ihre Antwort. „Ich bin so froh, als sie das gesagt hat. Sie weiß, dass sie das Wichtigste ist!“ Sie habe viel über die Frage, was ihr heilig sei, nachgedacht, erzählt Julia Miller-Lissner. Sie habe mit anderen Menschen darüber gesprochen. „Es war mir wichtig, kluge Antwort zu geben.“ Aber es lief am Ende immer wieder auf Zoe hinaus.

Jetzt sitzt Julia Miller-Lissner in ihrer Küche und hält eine Tasse Kaffee in den Händen. Der ist ihr auch heilig, aber in abgestufter Form, vergleichbar vielleicht mit der Schokolade unter dem Tisch in ihrer Kindheit. „Zumindest meinem Körper ist er heilig“, lacht sie. Wenn der Kaffee ihr fehlt, könnte es passieren, dass sie „eklig“ wird. Wie sie es sagt, klingt es allerdings eher heiter. Im Hintergrund dringt leise Klaviermusik aus einem Lautsprecher.