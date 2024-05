Serie über Tätowierer von Auschwitz: „Die Erfahrungen unserer Großeltern hallen in uns nach“

„Die Erfahrungen unserer Großeltern hallen in uns nach“

1 Lale Sokolov (Jonah Hauer-King) und Gita (Anna Prochniak) Foto: imago/Landmark Media

Jonah Hauer-King spielt in „The Tattooist of Auschwitz“ den jungen Lale Sokolov, der im Konzentrationslager Häftlingsnummern tätowieren musste. Mit uns hat der 28-Jährige über vererbte Traumata gesprochen – und über den Dreh am düsteren Filmset.











Mehr als drei Millionen Mal verkaufte sich der Roman „Der Tätowierer von Auschwitz“, in dem die Neuseeländerin Heather Morris die bemerkenswerte Biografie von Lale Sokolov erzählte. Der slowakische Jude, der 1942 in Auschwitz für das Tätowieren der Häftlingsnummern verantwortlich gemacht wurde und sich dabei in seine spätere Frau Gita verliebte, hatte ihr seine Geschichte persönlich anvertraut.