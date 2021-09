32 Verdammt guter Kaffee! Verdammt gute Serie! Sherilyn Fenn und Kyle MacLachlan in „Twin Peaks“ Foto: imago//Everett Collection

Das Goldene Zeitalter der TV-Serien begann in Deutschland vor 30 Jahren: Am 10. September 1991 wurde bei RTL die erste Episode von David Lynchs Serie „Twin Peaks“ ausgestrahlt. Danach war Fernsehen nicht mehr das, was es gewesen war.

Stuttgart - An einem diesig-tristen Februarmorgen finden sie sie am Flussufer – mit Sandkrümeln in den Haaren, eisblau verfärbten Lippen, in eine Plastikfolie verpackt und auch als Leiche immer noch unerhört schön. Der Mord an der Schülerin Laura Palmer wird nicht nur das Leben im idyllisch von Wäldern umgebenen Kaff Twin Peaks im Norden der USA aus dem Gleichgewicht bringen. Er wird auch die Fernsehwelt, wie man sie bis dahin kannte, erschüttern.