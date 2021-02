1 Die Autos müssen raus und warm anziehen ist auch nötig – aber welcher Turner kann zurzeit schon wie Dimiter Hommel zu Hause am Pauschenpferd trainieren? Foto: /Herbert Rudel

Dimiter Hommel vom TSV Wernau war auf den zweiten Lockdown vorbereitet, vermisst aber gemeinsames Training und Wettkämpfe.

Wernau/Esslingen - Ein bisschen erschöpft wirkt er schon. Und erleichtert, dass es gut gelaufen ist. Es war mal wieder so etwas wie eine Wettkampfsituation. Wenn es auch eine ganz andere Art der Prüfung war. Dimiter Hommel hat seine erste Klausur im Studienfach „Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik“ an der Fachhochschule Esslingen geschrieben. Es war eine merkwürdige Situation. Zum ersten Mal seit dem Studienbeginn war der 22-Jährige an der FH. Gelernt hat er davor nur zu Hause in Kimmichsweiler. „Man muss sich alles selbst erarbeiten, ich kannte keinen dort“, erzählt Hommel.