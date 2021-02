1 Rund um Dettingen/Erms ist es schön. Das nutzen Frank Haas und sein Schweizer Schäferhund Funky. Foto: oh

Frank Haas vermisst den Handball bei der SG Hegensberg/Liebersbronn und den positiven Stress seines Hausmeisterjobs. Trainer-Vertrag verlängert.

Esslingen/Dettingen - Frank Haas ist derzeit noch froher als sonst, dass er Funky hat. Funky ist ein vierjähriger Schweizer Schäferhund und der Grund dafür, dass Haas mehrfach am Tag an die frische Luft kommt. „Sonst bleibt einem ja nicht viel.“ Zu den schönen Wegen am Albtrauf unterhalb des Schillingkreuzes hat er es nicht weit. Der 54-Jährige ist Hausmeister der Schillerschule in Dettingen an der Erms, zum Gelände gehören auch zwei Hallen, in denen Handball gespielt wird. Haas ist neben seiner beruflichen Tätigkeit seit vielen Jahren Handball-Trainer. Jedoch nicht in Dettingen, sondern zurzeit in der Halle an der Römerstraße in Esslingen bei den Landesliga-Frauen der SG Hegensbgerg/Liebersbronn. Gerade hat er seinen Vertrag für eine dritte Saison verlängert.