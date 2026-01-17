Serie in Stuttgart und der Region: Einbrüche in Schulen: Jugendliche sitzen in Untersuchungshaft
Im Stuttgarter Solitude-Gymnasium haben die Täter schwer gewütet und unter anderem 80 Schränke im Lehrerzimmer aufgebrochen. Foto: Solitude-Gymnasium

An 21 Schulen in Stuttgart und der Region hat es in den Weihnachtsferien Einbrüche mit schweren Verwüstungen gegeben. Auf den Fildern hält die Serie aber schon länger an.

Die Bestandsaufnahme steht. In den Tagen nach den Weihnachtsferien haben sich Schulen, Kindergärten, Polizei und Kommunen sortiert, Schäden gesichtet und Handwerker kontaktiert. Die traurige Gesamtbilanz: In Stuttgart und der Region hat es über die Ferien Einbrüche mit teils schweren Verwüstungen und eher geringfügigen Diebstählen in 21 Schulen und zahlreichen Kindergärten gegeben.

