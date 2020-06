In Zeiten von Corona hat sich auch der Alltag der Schulen grundlegend verändert. Feste Angeboten wie das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ sind nicht mehr möglich, der Unterricht spielt sich in weiten Teilen digital ab. Die Serie „Corona und die Schulen“ möchte zeigen, wie Schulleiter und Lehrer versuchen, so gut wie nur möglich für ihre Schüler da zu sein – und was es für Schüler heißt, in diesen Zeiten zu lernen. b.