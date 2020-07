1 Nicht immer hat Matthias Redemann den gewünschten Laufschuh auf Lager und der Kunde muss auf ein anderes Modell ausweichen. Foto: Roberto Bulgrin

Herrliches Wetter, mehr Zeit als sonst und kaum Alternativen: In der Corona-Krise haben viele das Joggen für sich entdeckt. In den Sportgeschäften waren Laufschuhe deshalb der Renner. Auch heiß begehrt: Fitnessmatten für das Workout daheim.

Kreis Esslingen - Eine Ausgangssperre wie in Frankreich oder Spanien gab es in Deutschland zum Glück in der Corona-Krise zu keiner Zeit. Sport an der frischen Luft, alleine oder mit viel Abstand, war immer erlaubt. „Viele haben das Joggen für sich entdeckt, sie hatten mehr Zeit und das Wetter war auch schön“, sagt Matthias Redemann vom Laufschuh-Center Fiala. Weil Fiala auch noch ein Sanitätshaus ist, waren die Filialen in Esslingen und Nellingen zwar auch während des Lock-Downs immer geöffnet. Die große Nachfrage nach Laufschuhen bemerkt Redemann dennoch erst seit wenigen Wochen. Offenbar sind die meisten erst mal mit ihren alten Schuhen losgejoggt. „Und dann haben viele gemerkt, dass sie anständige Schuhe brauchen, wenn man das regelmäßig macht“, weiß Redemann aus Gesprächen mit seinen Kunden.