Serie „Besser essen“: 15 Restaurants in Baden-Württemberg, die einen Besuch wert sind

15 Restaurants in Baden-Württemberg, die einen Besuch wert sind

1 Klassiker: Wurstsalat im Spielweg und leckere Desserts in Leinfelden. Foto: vivi dangelo/vivi dangelo/Ines Rudel

Wir testen die besten Restaurants in Baden-Württemberg – Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Ein Überblick.











Link kopiert

In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants.

Dabei bewerten wir nicht nur das Essen, sondern widmen uns auch der Lokalität oder der Familie, die hinter allem steht. Ob der Ochsen in Kernen im Remstal, der Adler in Rosenberg oder das Restaurant Spielweg im Schwarzwald – wir begeben uns bei „Besser essen“ auf eine kulinarische Reise durchs Land. Wo wir schon überall waren, zeigen wir Ihnen hier – Klicken Sie sich durch.

Ochsen in Kernen im Remstal: Kesselchips vom Küchenchef

Hinein in die gute Stube. Gehen Sie in den Ochsen, Sie werden es nicht bereuen. Im Landgasthof mit ausgezeichneter Metzgerei werden nicht nur Fleischfans glücklich. Im Gegenteil. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Der Ochsen in Kernen ist ein toller Ort mit sehr gutem Essen. Küchenchef ist Tobias Bär. Foto: Felix Zeiffer/nja

Zum Bäckerhaus in Roßwälden: Die Greatest Hits der schwäbischen Küche

Ein Rostbraten aus dem Bilderbuch, ein Ort, an dem es noch Metzelsuppe gibt: die Wirtschaft Zum Bäckerhaus in Ebersbach-Roßwälden. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Ein Prachtexemplar von einem Rostbraten mit cremigem Kraut, Maultasche, Spätzle und viel Soß’. Foto: nja

Adler in Rosenberg: Kulinarische Überraschungen im besten Landgasthof

Sechs Jahre befand sich der Landgasthof im Dornröschenschlaf, wachgeküsst wurde er vom jungen ambitionierten Koch Michael Vogel. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Das historische Gebäude in dem Ort Rosenberg auf der Ostalb. Foto: Ladngasthof Adler

Zum Löwen in Steinenbronn: Zarter Rostbraten mit zweierlei Zwiebeln

Marcel Hild kocht im Löwen in Steinenbronn schwäbisch, ehrlich und echt. Neben großartigen regionalen Spezialitäten gibt’s hier auch Innovatives wie Veilchen-Schnaps. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Die fabelhaften Vier: Gastgeber Jens und Tina Bauer (links), Jessica Muschkowitz und Marcel Hild (rechts) im Löwen in Steinenbronn. /Daniel Ernst Schneider

Krone in Alt-Hoheneck: Wo Rostbraten mit Ochsenschwanzragout serviert wird

Die Krone ist ein wunderbares Kleinod, ein Gasthaus wie aus dem Bilderbuch. Allein die Lage ist einzigartig. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Die Außenansicht der Krone. Foto: Krone

Hirsch Genusshandwerk in Bad Liebenzell: Ein toller Ort für alle Genussmenschen

Andreas Sondej ist halb Koch, halb Brenner – und einer mit blitzgescheitem Genussverstand. Ein Glück, dass er zurück in den Nordschwarzwald nach Bad Liebenzell kam und hier im März 2014 seine Wirtschaft „Hirsch“ eröffnet beziehungsweise von seinen Eltern übernommen hat. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Andreas Sondej ist nach Stationen (u.a. bei Johannes King) zurück in seiner Heimat im Nordschwarzwald. Foto: Daniela Reske Fotografie

Schwanen in Nehren: Spätzle mit Soß’ zum Niederknien

Der Schwanen in Nehren ist auf den ersten Blick ein klassischer Dorfgasthof – und hat doch eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Mehmet Söylemez und sein Serviceteam im Schwanen in Nehren. Foto: privat

Restaurant Steinhalde in Bad Cannstatt: Ein Träumchen diese Schäumchen

Es gibt so Restaurants, die bestehen seit vielen Jahren, sind Familienbetriebe, gehen aber natürlich auch mit der Zeit. Dieser Wirtschaft am äußersten Zipfel in Bad Cannstatt eilt ein guter Ruf voraus. Zum ausführlichen Test.

Die Eltern mit dem Sohn: Cynthia, Matthias und Uwe Kasprzyk betreiben gemeinsam das Restaurant Steinhalde in Cannstatt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Linde im Münstertal: Ein Landgasthof aus dem Bilderbuch

Es ist nicht dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, sondern dort, wo es feine fangfrische Bachforellen und feiste Schwarzwälder Kirsch gibt – im Landgasthof Line im Münstertal. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Historisches Gasthaus mit tollem Konzept: Die Linde im Münstertal. Foto: CARSTEN HEIDMANN/CARSTEN HEIDMANN FOTOGRAFIE

Widmann’s Löwen in Zang: Hier geht niemand ohne Doggy Bag nach Hause

Das „Widmann‘s Albleben“ ist ganz schön viel auf einmal: Hotel, Sternerestaurant und auch ein sehr gutes Gasthaus. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Andreas Widmann hat auf der Ostalb ein tolles Gasthaus. Foto: Vivi D’Angelo/nja

Adler in Baach - Der Kartoffelsalat ist zum Schockverlieben

Eines der besten Restaurants in Baden-Württemberg: Der Adler in Weinstadt-Baach ist ein Wirtshaus aus dem Bilderbuch. Was macht es besonders? Hier geht es zum ausführlichen Test.

Seit 1981 wird der Adler in Baach von Michael Kiesel geführt. Foto: Restaurant Adler

Stephan’s in Leinfelden: Wo es noch Schnecken und Leber gibt

„Wo gibt’s denn noch so etwas?“ fragt man sich in diesem Lokal, wo am Nachbartisch Schnecken geschmaust werden und Leber mit Apfel und fein buttrigem Kartoffelpüree serviert wird. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Koch und Inhaber Peter Stephan Foto: Ines Rudel

Restaurant Spielweg im Schwarzwald: Blutwurst und Wildschwein-Dim-Sum

Das hier ist nicht irgendeine Wirtschaft, das gesamte Haus der Familie Fuchs ist eine Institution. In der sechsten Generation wird das Romantik-Hotel im Münstertal im Südschwarzwald bespielt. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Viki Fuchs und das Spielweg im Münstertal: Viel hat sich verändert im Hause Fuchs, viel Gutes ist geblieben. Foto: Vivi D’Angelo

Restaurant Lamm in Hebsack: Von Wurstknöpfle und einer traumhaften Aubergine

Das Lamm in Hebsack im Remstal – familiengeführt seit fünf Generationen – ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man Altes bewahrt und dennoch neue Schritte geht. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Das Lamm in Hebsack im Remstal Foto: nja/Ralf Klamann

Das Restaurant 1950: Brutal lokal auf der Alb - liegt hier die Zukunft auf dem Teller?

Simon Tress und seine Restaurant 1950. Foto: TressBrüder

Simon Tress hat mit dem Fine-Dining-Restaurant 1950 ein besonderes Konzept geschaffen. 2024 wurde das Lokal mit einem Michelin Stern ausgezeichnet. Hier geht es zum ausführlichen Test.