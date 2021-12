11 Der Prosecco French 75 ohne Alkohol eignet sich perfekt zum Anstoßen um Mitternacht. Foto: Leonie Rothacker

Wer Weihnachten wirklich besinnlich feiern und an Neujahr ohne Kater aufstehen will, hat eine große Auswahl an leckeren Drinks. Unsere Autorin stellt fünf alkoholfreie Rezepte vor.















Stuttgart - Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Ich trinke seit August keinen Alkohol mehr und freue mich riesig darauf, an den Tagen nach Heiligabend und dem Jahreswechsel (zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben) frisch und munter aufzustehen. Doch ganz verzichten will ich trotzdem nicht – ein besonderes Getränk zum Anstoßen muss es schon sein.