1 Jovan Milosevic steht offenbar kurz vor einem Leih-Wechsel zum SV Werder Bremen. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Jovan Milosevic steht offenbar kurz vor einem Abgang vom VfB Stuttgart. Wie zuerst Sky und danach auch Bremer Medien berichteten, soll der Serbe auf Leihbasis zum SV Werder Bremen wechseln.

Der 20-jährige Angreifer kam 2023 von Vojvodina Novi Sad nach Stuttgart und spielte zuletzt auf Leihbasis für den FC St. Gallen und für Partizan Belgrad. In Serbien überzeugte er in der ersten Saisonhälfte mit 12 Toren in 17 Spielen. Im November gab Milosevic sein Nationalmannschafts-Debüt. In Bremen soll er noch an diesem Wochenende seinen Medizincheck absolvieren.

Milosevic soll Boniface im Werder-Sturm ersetzen

Werder hatte im August am letzten Tag der Transferfrist den Nigerianer Victor Boniface von Bayer Leverkusen verpflichtet. Doch die hohen Erwartungen an diesen Wechsel erfüllten sich bislang nicht. Wegen einer möglichen Knieoperation droht Boniface für mehrere Monate auszufallen, eine vorzeitige Trennung ist aktuell sehr wahrscheinlich.

Alles andere als ein erfolgreiches Kapitel: die Zeit von Victor Boniface beim SVW. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Der VfB hatte mit Jeremy Arevalo vergangene Woche einen weiteren Spieler für den mit Deniz Undav und Ermedin Demirovic bereits hochkarätig besetzten Sturm verpflichtet. Der 20-jährige ecuadorianische Nationalspieler kam für rund sieben Millionen Euro Ablöse vom spanischen Zweitligisten Racing Santander an den Neckar – und geht mit Blick auf den bevorstehenden Leih-Wechsel von Milosevic als VfB-Stürmer Nummer drei in die Rückrunde.

Währenddessen winkt Milosevic bei Werder einen Stammplatz. Denn neben Boniface konnte auch der zweite etatmäßige Stürmer, Keke Topp, bislang nicht überzeugen. Auch er wartet noch auf sein erstes Tor in dieser Saison im Dress der Grün-Weißen.